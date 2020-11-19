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Что ни в коем случае нельзя брать в самолет 

Даня Виттиг 5 часов назад
Что ни в коем случае нельзя брать в самолет
Фото: Рамблер
Несмотря на ситуацию, связанную с коронавирусом, люди продолжают летать и внутри страны, и за ее пределами. "Рамблер" выяснил, что ни в коем случае нельзя брать с собой в самолет.
Существует список вещей, которые нельзя не только брать с собой в качестве ручной клади, но и сдавать в багаж. Количество запрещенных к провозу предметов может отличаться в зависимости от авиакомпании. Например, некоторые американские авиалинии запрещают провоз зажигалок в любом виде, а в России зажигалки лучше оставить в багаже.

Взрывные вещества

Вещества, которые горят и взрываются, ни в коем случае нельзя провозить. Это касается патронов, пороха, пиротехники, а также сжатых и сжиженных газов.

Химические вещества

Токсичные химические вещества, например, ртуть, стрихнин, антифриз, цианиды, синильная кислота, бензин, этанол и ацетон запрещены к перевозке. Это касается не только жидкостей, но и твердых веществ, которые легко воспламеняются.

Оружие

Если на владение оружием нет соответствующего разрешения, то пистолеты, ружья, автоматы, электрошокеры придется оставить на земле. Если лицензия есть, то провезти оружие можно в багаже. Однако любой предмет, напоминающий пистолет или автомат, провезти в ручной клади не выйдет. Даже если это игрушка.

Лекарства

Психотропные и наркотические медицинские препараты можно провозить только с рецептом и справкой от врача, если те не запрещены в стране ввоза. Правда, некоторые из них все равно придется оставить в багаже.

Маникюрные наборы

Ножницы и пилочки придется оставить в багажном отделении. Дело в том, что в ситуации стресса даже небольшой острый предмет может стать оружием.

Жидкости

Крема, духи, средства для волос и другие жидкости, которые превышают объем 100 мл, придется оставить в багажном отделении. Общее количество жидкостей на человека тоже ограничено, эту информацию стоит уточнять на сайте конкретной авиалинии.
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