В Европе решили, что коронавирус завозят русские

В Финляндии россиян обвинили в завозе коронавируса в страну. Об этом сообщает финское агентство Yle.

Врачи европейского государства заявили об учащении случаев заражения COVID-19, несмотря на закрытие границы для туристов. По их мнению, в этом могут быть виновны российские дальнобойщики и обладатели двойного гражданства, курсирующие между странами.

«За последнюю неделю у нас было зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом, которое могло произойти во время визита в Россию», — рассказала чиновница из Южной Карелии Туула Кархула.

При этом она отметила, что данная цифра составляет треть от общего числа заболевших. По ее словам, люди с двойным гражданством, возвращающиеся из России, не соблюдали десятидневную самоизоляцию для въезжающих в страну, предъявляя властям финский паспорт.

Кроме того, вспышка заражений произошла в финском регионе Кюми — там «российским» объявили каждое четвертое заражение коронавирусом.

В то же время агентство сообщает, что COVID-19 в Финляндии выявляют и у других иностранцев — к примеру, недавно стало известно о массовом заражении украинских гастарбайтеров, прилетевших в страну по межправительственному соглашению. Тогда было выявлено сразу 70 инфицированных.

Ранее стало известно о рекордном количестве россиян, пересекших российско-финскую границу с начала пандемии коронавируса. В октябре в соседнюю страну выехали более 50 тысяч граждан России. В сентябре пересечений границы было значительно меньше.

По последним данным, в Финляндии зафиксировано 19,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 15,3 тысячи человек выздоровели, 374 скончались.