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Раскрыта стоимость самого дорогого путешествия по России 

Lenta.ru и ещё 3 19 ноября 2020
Раскрыта цена самого дорогого путешествия по России
Фото: РИА Новости
Россияне стали чаще бронировать туры люксового формата внутри страны, тем самым увеличив спрос на VIP-отдых на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом. Стоимость самых дорогих путешествий по России в 2020 году раскрыли представители туроператора АЛЕАН, об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Так, по информации компании, наиболее затратной оказалась экспедиция на ледоколе на Северный полюс в июле, которая обошлась одному человеку в 2,4 миллиона рублей. В стоимость тура вошло размещение в отеле Мурманска перед круизом, трансферы, путешествие на борту атомного ледокола «50 лет Победы» в течение 12 дней с проживанием в стандартной каюте, различные экскурсии, полярное барбекю, полеты на вертолете над арктическими островами, четырехразовое питание, а также персональная медицинская страховка.
На втором месте по стоимости оказался новогодний тур в Сочи — двое туристов заплатили за него почти 1,3 миллиона рублей. Как отметили в агентстве, в эту цену входит только проживание в отеле Rodina Grand Hotel & SPA на 12 ночей.
Третьим по дороговизне оказалось путешествие в Крым, за которое пара россиян заплатила чуть больше миллиона рублей. За эту сумму им был предоставлен перелет в бизнес-классе, индивидуальный трансфер до отеля, а также проживание в пятизвездочном комплексе Mriya Resort & SPA в течение 19 дней.
Также в рейтинг попали индивидуальный пятидневный тур в Карелию (960 тысяч рублей на двоих) и тур «Байкальская ледяная сказка» (620 тысяч рублей на двоих).
Как заключили представители турагентства, повышенный спрос на люксовый отдых связан не только с закрытыми из-за пандемии границами, но и с тем, что список мест в России, где можно отдохнуть «дорого-богато», постоянно пополняется.
Ранее в ноябре эксперты раскрыли цену самого дорогого авиабилета на перелет бизнес-классом по маршрутам внутри России. Наиболее крупную сумму за путешествие в октябре текущего года отдал пассажир самолета Москва — Благовещенск: стоимость билета в одну сторону, купленного за неделю до вылета, составила более 122 тысяч рублей.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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