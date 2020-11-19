Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Названы курорты, медовый месяц на которых чаще всего заканчивается разводом 

TURIZM.RU 9 часов назад
Медовый месяц на этих курортах заканчивается разводом
Фото: depositphotos.com
Опытные эксперты обнаружили, что Мальдивы возглавляют список «неудачных» мест для проведения медового месяца: 20% молодоженов, посетивших райские острова, в результате довольно быстро поняли, что ошиблись с выбором, и быстро развелись. Кристально чистый океан, белоснежный песок, уединение — вот что делает Мальдивы популярными во всем мире. Но, вероятно, стоит задуматься, прежде чем планировать там свадебное путешествие.
Бывшая столица Марокко Марракеш, известная своим базаром Семмарин — еще одно популярнейшее место для медового месяца. Увы, с результатом 17% он занимает второе место по числу разлученных и разведенных пар, проводивших там свои свадебные торжества.
Третье место в списке занимает вулканический остров Бора-Бора — 13% тех, кто сейчас уже не живет со своим партнером, провели именно здесь медовый месяц.
На четвертом месте — «сказочное Бали». Остров в Индонезии, знаменитый своими роскошными пляжами и обилием храмов, стал «виновником» разводов у 10% молодых пар, купивших сюда свадебные туры.
На пятом, шестом и седьмом местах в списке неудачных расположились Маврикий — райский остров в Индийском океане, Лапландия — суровый снежный край в северной Финляндии и волшебный греческий Санторини.
А вот самыми безопасными с точки зрения статистики являются столица Кении Найроби, Мауи — второй по величине остров на Гавайях, винодельческий регион Долина Напа в Калифорнии и столица Таиланда Бангкок.
Молодые пары, решившие после официального бракосочетания именно там провести сой медовый месяц, до сих пор живут в мире и достатке. Лишь 1% заявили о неудачах в семейной жизни и разводах.
Чуть менее удачно заканчиваются свадебные путешествия в мексиканский Канкун — 3% пар в результате вынуждены были развестись.
По статистике Гугл, ежемесячно во всем мире совершается порядка 27 000 поисковых запросов с темой:

«Ищем лучшее место для проведения медового месяца».

Видео дня. Самые опасные железные дороги мира
TURIZM.RU: последние новости
Британский TUI отменил все туры в Лапландию этой зимой из-за Covid-19 Британский TUI отменил все туры в Лапландию этой зимой из-за Covid-19 Когда в путешествии по России лучше снять квартиру, чем номер в отеле Когда в путешествии по России лучше снять квартиру, чем номер в отеле Таиланд сократит сроки обязательного карантина для туристов Таиланд сократит сроки обязательного карантина для туристов
Комментарии
Новости путешествий , Google
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
5 необитаемых островов с мрачной историей
11:08
5 необитаемых островов с мрачной историей
Новости путешествий
Почему кресла в самолетах синего цвета
02:25
Почему кресла в самолетах синего цвета
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение