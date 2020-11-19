Медовый месяц на этих курортах заканчивается разводом

Опытные эксперты обнаружили, что Мальдивы возглавляют список «неудачных» мест для проведения медового месяца: 20% молодоженов, посетивших райские острова, в результате довольно быстро поняли, что ошиблись с выбором, и быстро развелись. Кристально чистый океан, белоснежный песок, уединение — вот что делает Мальдивы популярными во всем мире. Но, вероятно, стоит задуматься, прежде чем планировать там свадебное путешествие.

Бывшая столица Марокко Марракеш, известная своим базаром Семмарин — еще одно популярнейшее место для медового месяца. Увы, с результатом 17% он занимает второе место по числу разлученных и разведенных пар, проводивших там свои свадебные торжества.

Третье место в списке занимает вулканический остров Бора-Бора — 13% тех, кто сейчас уже не живет со своим партнером, провели именно здесь медовый месяц.

На четвертом месте — «сказочное Бали». Остров в Индонезии, знаменитый своими роскошными пляжами и обилием храмов, стал «виновником» разводов у 10% молодых пар, купивших сюда свадебные туры.

На пятом, шестом и седьмом местах в списке неудачных расположились Маврикий — райский остров в Индийском океане, Лапландия — суровый снежный край в северной Финляндии и волшебный греческий Санторини.

А вот самыми безопасными с точки зрения статистики являются столица Кении Найроби, Мауи — второй по величине остров на Гавайях, винодельческий регион Долина Напа в Калифорнии и столица Таиланда Бангкок.

Молодые пары, решившие после официального бракосочетания именно там провести сой медовый месяц, до сих пор живут в мире и достатке. Лишь 1% заявили о неудачах в семейной жизни и разводах.

Чуть менее удачно заканчиваются свадебные путешествия в мексиканский Канкун — 3% пар в результате вынуждены были развестись.

По статистике Гугл , ежемесячно во всем мире совершается порядка 27 000 поисковых запросов с темой: