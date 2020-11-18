Россиянка поехала в Занзибар и пожаловалась на голод

Отдохнувшая по системе «все включено» на Занзибаре россиянка недовольно высказалась о проведенном времени. Своими впечатлениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Путешественница призналась, что она проживала в четырехзвездочном отеле. По ее словам, выбор блюд был крайне скудным. Она рассказала, что на завтрак можно было взять либо жареную яичницу с «сырым глазком», либо лапшу с луком и овощами, либо жареную картошку. Также были тосты и сосиски.

«Теперь заглянем на обед. Первое — суп, густой и с запахом то ли тыквы, то ли какого-то местного овоща. Второе — рыба или курица и один вид гарнира. Десерт — мелко нарезанные фрукты в рассоле. Попробуйте накормить этим ребенка, и вы все поймете»,

— поделилась туристка.

Женщина отметила, что на ужин приносили то же самое, только без первого блюда. Всего, по ее словам, было несколько видов гарнира: картошка-фри, макароны или безвкусные тушеные овощи.

«Я питалась только фруктами, потому и похудела. Рыбу я не люблю, мяса не было, гарниры мне не нравились»,

— резюмировала россиянка.