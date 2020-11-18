Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Поехавший в Турцию россиянин назвал отпуск мучением и пожаловался на отравление 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянин назвал отпуск в Турции мучением
Фото: Lenta.ru
Российский турист, отдохнувший в Турции, заболел на курорте и назвал отпуск мучением. Своими впечатлениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметил россиянин, на средиземноморском курорте он отдыхал вместе с женой. В первую очередь впечатление от поездки испортил отель, в котором они остановились.

«Нас отвели в средненькую столовую, дали средненькую еду, и мы решили пойти в местный 24-часовой магазин, чтобы купить воды. Кулеров у них не было», — объяснил путешественник.

Утром, по его словам, под окнами объекта размещения появились палатки, и раскинулся «самый настоящий турецкий базар».
На третий день отпуска турист отравился и попал в местную больницу.

«Два дня без нормальной еды, тошнота и все сопутствующее. Отошел на третий день, а на следующий уже уезжать!» — пожаловался он.

Вернувшись домой, продолжил россиянин, он увидел беспорядок в квартире и голодную кошку, за которой обещала присматривать знакомая.

«Мы все прибрали, поменяли турецкие деньги на рубли, и, наконец, поняли, что отпуск закончился! Это была тяжелая неделя, вместо отдыха я получил отравление, усталость и много трат», — подытожил автор блога, отметив, что в будущем выберет другое место и станет лучше планировать выезды за границу.

Ранее россиянка, отдохнувшая в одном из отелей Турции, рассказала о том, что ее соотечественники отказываются соблюдать «антикоронавирусные правила» в гостинице. В частности, они игнорируют новые требования посещения хаммама.
Видео дня. Турист чудом спасся от атаковавшего его крокодила
Последние новости
Аудитора Счетной палаты Меня задержали по делу о хищении 700 миллионов рублей Аудитора Счетной палаты Меня задержали по делу о хищении 700 миллионов рублей Путин назначил нового главу Мордовии Путин назначил нового главу Мордовии Разработчик Pfizer заявил о 95-процентной эффективности вакцины Разработчик Pfizer заявил о 95-процентной эффективности вакцины
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
5 необитаемых островов с мрачной историей
11:08
5 необитаемых островов с мрачной историей
Новости путешествий
Почему кресла в самолетах синего цвета
02:25
Почему кресла в самолетах синего цвета
Новости путешествий
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение