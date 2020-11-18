Авиакомпаниям выдали допуски на полеты в 12 стран

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало российским авиакомпаниям допуски на регулярные и чартерные полеты в 12 стран. Соответствующее сообщение Росавиация опубликовала на своем официальном сайте в среду, 18 ноября.

В числе иностранных государств, куда перевозчики допущены для выполнения рейсов: Беларусь, Израиль, Ливан, Марокко, Оман, Словакия, Узбекистан, Финляндия, Хорватия, Куба, Кипр и Мальдивы.

Отметим, что планы перевозчиков и решение ведомства не совсем совпали. В частности, «Аэрофлот» рассчитывал увеличить регулярность полетов из Москвы на Мальдивы с нынешних 7 до 14 раз в неделю. Но вместо него допуск на рейсы в Мале получила его дочка «Россия». Самому же нацперевозчику досталось Марокко (Касабланка). Кроме того, AZUR air готовился к полетам из российской столицы на кубинский курорт Варадеро, но агентство удовлетворило заявку на рейсы в Кайо-Ларго и Санта-Клару.

В Росавиации также напомнили, что решение о выдаче допусков не является основанием для возобновления полетов по международным маршрутам. Это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при снятии ограничений на рейсы между государствами.