Россиянку засудят из-за уборки в самолете без маски

Российская уборщица поработала в пустом самолете без средств защиты во время пандемии коронавируса и пошла под суд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По информации источника, речь идет о Наталье Еременко, которая нарушила санитарные правила при уборке авиалайнера Boeing 737-800 VP-BSA в Пулково, а именно — не надела респираторную маску.

Нарушение было зафиксировано представителями Роспотребнадзора и направлено в Колпинский суд Санкт-Петербурга. Теперь женщину будут привлекать по части 2 статьи 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), ей грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

В сентябре жителя Санкт-Петербурга впервые в России оштрафовали за то, что он поздно разместил на сайте Госуслуг результаты своего теста на коронавирус. Мужчина вернулся в страну из заграничной поездки на самолете, но в течение трех дней не опубликовал данные о тестировании на Госуслугах.