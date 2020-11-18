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Появились подробности новых ограничений в Турции 

Мира Маркина 3 часа назад
Новые ограничительные меры в Турции, введенные ранее из-за усугубления ситуации с распространением COVID-19, не отразятся на работе местных объектов размещения и прилегающих к ним пляжей. Об этом со ссылкой на представителей турецкого турбизнеса сообщает TourDom.ru.
Как сообщили собеседники портала, запреты едва ли напрямую коснутся туристов. Однако сами предприниматели озадачились проведением выездных экскурсий и организацией питания клиентов:

"Конечно, из-за комендантского часа туристы вряд ли будут отказываться от поездок, а туроператоры сокращать программы",

— заявила проживающая в Анталье владелица петербургского турагентства Мария Шекер. По ее мнению, это может быть лишь первый этап ужесточения мер.
На фоне пандемии COVID-19 в Турции ввели частичный карантин. В выходные дни будет действовать комендантский час, за исключением промежутка времени с 10.00 до 20.00. В стране будут также закрыты кафе и рестораны, но останется доставка. Кроме того, до конца года закроют все кинотеатры.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как россияне гуляют в Турции в разгар второй волны пандемии.
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