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Раскрыты данные о заболевших за границей коронавирусом россиянах 

Lenta.ru 4 часа назад
Сколько россиян заболело COVID-19 за границей
Фото: Lenta.ru
Страховые компании раскрыли сведения о заразившихся коронавирусом за границей россиянах. Они приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Как отметили представители компаний, COVID-19 остается одним из самых редких заболеваний, встречающихся у российских туристов. Доля обращений по нему составляет десятые и сотые процента от общего числа россиян, купивших страховку для выезжающих за рубеж.
Так, по данным компании «Ингосстрах» в период с 1 сентября по 30 октября коронавирусом заразились 58 застрахованных клиентов из 50 тысяч, то есть 0,16 процента. Из них 49 человек находились в Турции, шесть — в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), три — на Мальдивах. Все они получили своевременную медицинскую помощь.
В свою очередь в страховой компании ERV рассказали о 200 заразившихся туристах в Турции за три месяца почти из 500 тысяч застрахованных — это составляет всего 0,04 процента. Единичные случаи зафиксированы на Мальдивах и ОАЭ. Страховой полис компании покрывает риски по заболеванию коронавирусом.
Представители компаний подчеркнули, что наибольшее количество случаев заражения в Турции объясняется тем, что в этом сезоне там отдыхают почти все российские туристы. По данным Погранслужбы ФСБ, их доля составляет 98,5 процента.
2 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Турцию лидером по числу завезенных в Россию случаев коронавируса. По ее словам, около 90 процентов туристов, вернувшихся из заграничного отпуска на родину с COVID-19, прилетели именно оттуда. Попова отметила, что данную ситуацию «необходимо обсудить и предложить определенные меры».
Россия возобновила пассажирские авиаперевозки с Турцией, прерванные на фоне пандемии COVID-19, в начале августа. С 1 августа были разрешены рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью.
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Новости путешествий , Анна Попова , Ассоциация туроператоров России , Роспотребнадзор , Ингосстрах
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