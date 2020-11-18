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Напуганные обезглавленным манекеном отдыхающие вызвали скорую помощь 

Lenta.ru 4 часа назад
Напуганные манекеном отдыхающие вызвали скорую помощь
Фото: Pixabay
На пляже в американском штате Флорида обнаружили манекен, напоминающий обезглавленного человека. Напуганные отдыхающие не сразу поняли, в чем дело, и вызвали скорую помощь, сообщает UPI.
Страница Ocean Hour в Facebook
На странице в Facebook некоммерческой организации «Ocean Hour», организующей уборку пляжей, рассказали, что одним из свидетелей инцидента оказался волонтер. Присмотревшись к «трупу» он понял, что перед ним манекен, который провел много времени в воде, прежде чем его вынесло на берег.

«Мы рады, что это не настоящее тело», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в английском городе Суиндон хулиганы украли манекены, проникли в кафе и расставили их в позах камасутры. Фотографии витрины распространились в социальных сетях, после чего заведение окрестили «первым розничным секс-клубом Суиндона».
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