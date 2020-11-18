Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Разъяснены новые ограничительные меры из-за коронавируса в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Новые ограничительные меры в Турции, введенные ранее из-за усугубления ситуации с распространением коронавируса, не повлияют на работу местных объектов размещения и прилегающих к ним пляжей. Об этом со ссылкой на представителей турецкого турбизнеса пишет TourDom.ru.
Собеседники портала разъяснили, что запреты едва ли напрямую коснутся туристов, при этом сами предприниматели озадачились по поводу проведения выездных экскурсий и организации питания клиентов.

«Конечно, из-за комендантского часа туристы вряд ли будут отказываться от поездок, а туроператоры сокращать программы», — заметила проживающая в Анталье владелица петербургского турагентства Мария Шекер.

По ее мнению, это может быть лишь первый этап ужесточения мер.
В Турции на фоне распространения коронавируса ввели частичный карантин. В выходные дни будет действовать комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00. В стране будут закрыты кафе и рестораны, однако доставка разрешена. Еще одним шагом для борьбы с распространением COVID-19 стало решение закрыть до конца года все кинотеатры.
По последним данным, в Турции зарегистрировано 421,4 тысячи случаев заболевания COVID-19. Умерли 11,7 тысячи человек, 359 тысячи пациентов выздоровели.
Последние новости
Генпрокуратура попросила задержать бывшего министра строительства Михаила Меня Генпрокуратура попросила задержать бывшего министра строительства Михаила Меня В России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом Студенты МГУ потребуют в суде вернуть часть платы за обучение из-за дистанционки Студенты МГУ потребуют в суде вернуть часть платы за обучение из-за дистанционки
Комментарии
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
5 необитаемых островов с мрачной историей
11:08
5 необитаемых островов с мрачной историей
Новости путешествий
Почему кресла в самолетах синего цвета
02:25
Почему кресла в самолетах синего цвета
Новости путешествий
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение