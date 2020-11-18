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В России предложили ввести курортный сбор во всех регионах 

Lenta.ru 1 час назад
В РФ предложили ввести курортный сбор во всех регионах
Фото: РИА Новости
В России предложили ввести курортный сбор во всех субъектах страны. С таким предложением в среду, 18 ноября, выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Как отмечается, спикер Совфеда предложила принять закон о сборе, который будет действовать для туристов на территории всей России. Об этом она заявила во время пленарного заседания, на котором глава Ростуризма Зарина Догузова рассказывала сенаторам о развитии внутреннего туризма.

«Нужен закон о туристическом сборе. (…) Нужно дать право субъектам РФ применять сбор, которым можно пользоваться разумно», — сказала Матвиенко, добавив, что уже обсуждала данную тему в правительстве.

Председатель Совфеда отметила, что считает 50 рублей в сутки с одного туриста небольшой тратой для него, но в сумме эти средства позволят сохранить памятники истории и архитектуры. Кроме того, они же будут направлены и на развитие туристической инфраструктуры региона.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае вернут курортный сбор, на который вводили мораторий на фоне пандемии коронавируса. Налог будет взиматься с 1 января 2021 года.
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Новости путешествий , Валентина Матвиенко , Зарина Догузова , Ростуризм , Совет Федерации , РИА Новости
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