На курорте России начнется резкий рост заболеваемости

В Крыму, ранее признанном самым популярным курортом в России, в середине декабря начнется резкий рост числа заболевших COVID-19. Об этом в среду, 18 ноября, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает ТАСС.

«Новая коронавирусная инфекция, как и любое острое респираторное вирусное заболевание, имеет свою сезонность», — пояснила она.

При этом в настоящее время, по словам представительницы ведомства, в регионе сохраняется тенденция к незначительному подъему заболеваемости, так как уже третью неделю подряд число остается на одном и том же уровне.

На протяжении месяца в Крыму почти ежедневно регистрировались максимальные показатели по числу заражений коронавирусом. В частности, в конце октября показатель достиг 255 случаев инфицирования за сутки. Республика побила рекорды по числу новых выявленных заболевших как минимум 12 раз подряд.

Всего с начала пандемии коронавируса в Крыму выявлено 12 733 случая заражения COVID-19, 8275 пациентов выздоровели, 218 человек скончались.