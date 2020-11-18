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На самом популярном курорте России начнется резкий рост заболеваемости COVID-19 

Lenta.ru 3 часа назад
На курорте России начнется резкий рост заболеваемости
Фото: depositphotos.com
В Крыму, ранее признанном самым популярным курортом в России, в середине декабря начнется резкий рост числа заболевших COVID-19. Об этом в среду, 18 ноября, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает ТАСС.

«Новая коронавирусная инфекция, как и любое острое респираторное вирусное заболевание, имеет свою сезонность», — пояснила она.

При этом в настоящее время, по словам представительницы ведомства, в регионе сохраняется тенденция к незначительному подъему заболеваемости, так как уже третью неделю подряд число остается на одном и том же уровне.
На протяжении месяца в Крыму почти ежедневно регистрировались максимальные показатели по числу заражений коронавирусом. В частности, в конце октября показатель достиг 255 случаев инфицирования за сутки. Республика побила рекорды по числу новых выявленных заболевших как минимум 12 раз подряд.
Всего с начала пандемии коронавируса в Крыму выявлено 12 733 случая заражения COVID-19, 8275 пациентов выздоровели, 218 человек скончались.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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