Туристы не испугались комендантского часа в Турции 

Президент Турции Реджеп Эрдоган , во вторник, 18 ноября, объявил о введении частичного комендантского часа в республике. Решение было принято в связи с высоким ростом порога заболеваемости коронавирусной инфекции в стране.

Согласно новому постановлению, все торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только с 10:00 до 20:00. Кинотеатры, рестораны и кафе должны закрыться для посетителей. Однако общепиту разрешено осуществлять доставку. Также в силе остается запрет на курение. Впрочем, главное ограничение касается свободного перемещения по территории республики.

«Мы решили принять новые меры, в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00», — заявил Реджеп Эрдоган.

Как пояснили порталу TourDom представители местного турбизнеса, эти ограничения никак не касаются работы отелей Турции и закрепленных за ними пляжей, поэтому туристы новыми правилами пока не обеспокоены. Тем не менее, сами предприниматели озадачились, как теперь проводить выездные экскурсии и организовывать питание клиентов. Очевидно, что с этим могут возникнуть проблемы.