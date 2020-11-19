Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля 

Смотрите и узнайте, какие вещи вы можете без зазрения совести забрать из гостиничного номера, а за что придётся нести ответственность. Каждый турист, проведший пару ночей в отеле, наверняка прихватывал с собой маленькие упаковки шампуня или принадлежности для душа. Но бывают и настоящие отельные клептоманы, которые пытаются вынести из номера габаритные вещи. Так что же всё-таки можно прихватить, покидая гостиницу, а что лучше не трогать?