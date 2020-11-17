Россиянка раскрыла способ получить багаж в аэропорту

Российская путешественница раскрыла способ сохранить багаж при перелете и быстро получить его в аэропорту. Своими рекомендациями Мария поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен»

По словам девушки, для того чтобы не стоять в очереди за своим чемоданом, опытные туристы пользуются простым лайфхаком.

«Когда вы приехали в аэропорт и направляетесь на регистрацию, скажите, что у вас хрупкий багаж. Сотрудники должны повесить на него специальную бирку, чтобы было понятно, что вы везете что-то ценное, и с этим чемоданом стоит быть осторожнее. (…) Практически у всех авиакомпаний эта услуга бесплатная», — рассказала туристка.

После этого, по ее словам, с багажом будут обращаться намного аккуратнее, а на ленте выдачи он окажется в числе первых. Так турист сможет избежать длительного ожидания и сразу отправится домой или в номер отеля.