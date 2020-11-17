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Россиянка раскрыла простой способ быстро получить багаж в аэропорту 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянка раскрыла способ получить багаж в аэропорту
Фото: Globallookpress.com
Российская путешественница раскрыла способ сохранить багаж при перелете и быстро получить его в аэропорту. Своими рекомендациями Мария поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
По словам девушки, для того чтобы не стоять в очереди за своим чемоданом, опытные туристы пользуются простым лайфхаком.
«Когда вы приехали в аэропорт и направляетесь на регистрацию, скажите, что у вас хрупкий багаж. Сотрудники должны повесить на него специальную бирку, чтобы было понятно, что вы везете что-то ценное, и с этим чемоданом стоит быть осторожнее. (…) Практически у всех авиакомпаний эта услуга бесплатная», — рассказала туристка.
После этого, по ее словам, с багажом будут обращаться намного аккуратнее, а на ленте выдачи он окажется в числе первых. Так турист сможет избежать длительного ожидания и сразу отправится домой или в номер отеля.
Ранее другая российская туристка раскрыла четыре простых способа сэкономить на еде в путешествиях. В первую очередь россиянка порекомендовала не посещать кафе в районе достопримечательностей, поскольку в этих местах еда может быть дороже.
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