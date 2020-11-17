Россиянин раскрыл обстановку и цены в Сочи в ноябре 

Россиянин, отдыхающий в Сочи, побывал на Красной Поляне и раскрыл обстановку и цены на курорте. Своими впечатлениями он поделился в блоге «Заметки под Солнцем» на платформе «Яндекс Дзен»

Как отметил турист, погода в российских горах в ноябре «замечательная»: выпал первый снег, но на улице по-прежнему тепло. По этой причине на курорте можно встретить много отдыхающих с маленькими детьми.

«Местные отели на зимние праздники забронированы на 90 процентов. Но сейчас ажиотажа здесь не наблюдается. Можно спокойно попасть в понравившийся ресторан», — отметил он.

Сам турист побывал в одном из кафе с атмосферным «горнолыжным» интерьером. Цены в заведении, по его словам, оказались на московском уровне: клаб-сэндвич с курицей стоил 400 рублей, люля-кебаб на мангале — 310 рублей, цезарь с семгой или креветками — 450 рублей, борщ с грудинкой и салом — 350 рублей, фирменный гирос — 360 рублей.

«Альтернатива кафе на Красной Поляне — различные столовые. Там дешевле», — добавил турист, отметив, что для желающих сэкономить на курорте работают магазины с готовой едой и полуфабрикатами.