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Россиянин раскрыл обстановку и цены в Сочи в ноябре 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянин раскрыл обстановку и цены в Сочи в ноябре
Фото: Заметки под солнцем / Яндекс.Дзен
Россиянин, отдыхающий в Сочи, побывал на Красной Поляне и раскрыл обстановку и цены на курорте. Своими впечатлениями он поделился в блоге «Заметки под Солнцем» на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметил турист, погода в российских горах в ноябре «замечательная»: выпал первый снег, но на улице по-прежнему тепло. По этой причине на курорте можно встретить много отдыхающих с маленькими детьми.

«Местные отели на зимние праздники забронированы на 90 процентов. Но сейчас ажиотажа здесь не наблюдается. Можно спокойно попасть в понравившийся ресторан», — отметил он.

Сам турист побывал в одном из кафе с атмосферным «горнолыжным» интерьером. Цены в заведении, по его словам, оказались на московском уровне: клаб-сэндвич с курицей стоил 400 рублей, люля-кебаб на мангале — 310 рублей, цезарь с семгой или креветками — 450 рублей, борщ с грудинкой и салом — 350 рублей, фирменный гирос — 360 рублей.
«Альтернатива кафе на Красной Поляне — различные столовые. Там дешевле», — добавил турист, отметив, что для желающих сэкономить на курорте работают магазины с готовой едой и полуфабрикатами.
Ранее сообщалось, что Красная Поляна оказалась одним из самых популярных направлений у россиян на новогодние праздники. Помимо нее, в топ вошли Крым и Калининградская область.
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