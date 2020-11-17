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Стало известно об открытии популярной пляжной страны для россиян 

Lenta.ru 5 часов назад
Стало известно об открытии пляжной страны для россиян
Фото: Zoubeir Souissi / Reuters
Тунис открыл границы для туристов, в том числе, российских, и ввел новые правила посещения курортов. Об этом стало известно Ассоциации туристов России (АТОР) .
Согласно новым правилам, прибывающие на курорт самостоятельные путешественники должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, а также пройти обязательный 14-дневный карантин за свой счет с пребыванием в обсерваторе. Тех, кто приобрел пакетный тур в популярную пляжную страну, данные ограничения не коснутся.
Организованных туристов в Тунисе будут обслуживать в строгом соответствии с санитарным протоколом для групп. Во время проживания в отеле и поездок по стране они будут находиться под наблюдением гида, все самостоятельные экскурсии запрещаются. При этом ношение масок в объектах размещения и общественных местах необязательно.
В то же время россиянам напомнили, что авиасообщение между Россией и Тунисом пока не восстановлено. Пока в страну не летают ни регулярные, ни чартерные рейсы.
Ранее стало известно, что в ноябре граждане России смогут посещать Испанию при наличии справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. В то же время сообщалось, что с туристическими целями в европейскую страну россияне пока летать не смогут.
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