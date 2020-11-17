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На самом популярном российском курорте вернут сборы с туристов 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
На популярном курорте России вернут сборы с туристов
Фото: depositphotos.com
В Краснодарском крае, который считается самым популярным среди туристов регионом, вернут курортный сбор. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель, передает ТАСС.
По словам Руппеля, налог будет взиматься с 1 января 2021 года, причиной этому послужило восстановление туризма в регионе.

«Мы видим загрузку отелей. Она доходит до 90 процентов», — отметил чиновник.

Туристический сбор с отдыхающих, посетивших Краснодарский край, был введен в 2018 году. Он составляет 10 рублей с человека в сутки и действует в 11 популярных курортных районах Кубани, в том числе в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Небугском, Шепсинском, Джубгинском, Новомихайловском сельских поселениях. Собранные средства направляются на благоустройство территорий в указанных населенных пунктах.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса в крае ввели мораторий на взимание курортного сбора.
Ранее сообщалось, что Сочи и Краснодар стали одними из самых популярных направлений для новогодних путешествий внутри страны. Вместе с ними в топе оказались Санкт-Петербург, Калининград и Москва. Среди заграничных направлений лидерство удерживает Турция.
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