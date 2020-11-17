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«Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Гонконг с 19 ноября 

Агентство «Москва» и ещё 3 4 часа назад
Авиакомпания «Аэрофлот» с 19 ноября возобновит полеты из Москвы в Гонконг, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Аэрофлот» возобновляет выполнение полетов в Гонконг с 19 ноября 2020 года. Рейс SU0218 Москва — Гонконг будет выполняться один раз в неделю по четвергам. Обратный рейс SU0219 Гонконг — Москва вылетает по субботам. Продажа билетов открыта на сайте «Аэрофлота» и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», — говорится в сообщении.

Уточняется, что въезд на территорию Гонконга разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Гонконга, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Гонконга.
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Новости путешествий , Аэрофлот
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