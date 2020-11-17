«Аэрофлот» возобновляет выполнение полетов в Гонконг с 19 ноября 2020 года. Рейс SU0218 Москва — Гонконг будет выполняться один раз в неделю по четвергам. Обратный рейс SU0219 Гонконг — Москва вылетает по субботам. Продажа билетов открыта на сайте «Аэрофлота» и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», — говорится в сообщении.