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«Слезно просила отправить меня в эконом»: стюардесса рассказала о работе в бизнес-классе 

Мира Маркина 48 минут назад
«Слезно просила отправить меня в эконом»
Фото: @valerianka0.0
Стюардесса Валерия Власова под ником @valerianka0.0 в Instagram рассказала о своем первом полете в бизнес-классе. Подробнее об этом в материале "Рамблера".
По словам девушки, она никогда не мечтала работать в бизнес-классе. Поэтому, когда Валерия узнала о том, что ее перевели из эконома, новость не вызвала у нее восторга (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Я обожала работу в экономе и в бизнес не хотела и даже не думала. И вот прихожу на рейс, а у меня стоит заветная для многих буква ©️, что означает, что теперь я бортпроводница класса бизнес. Как не доказывала СБ (старшему бортпроводнику), что это ошибка, и что меня не обучали, и вообще я летаю пол года всего!, идти работать "вперёд" все же пришлось".

Стюардесса отметила, что первый полет в бизнес-классе, несмотря на ее тревогу, прошел хорошо. Трудности возникли во второй раз:

"На следующий рейс бизнес был полный, старшая такая строгая тётенька, которая летает дольше, чем я живу, а я по-прежнему не готова ни морально, ни физически.

Помню, как начали заходить пассажиры, в салоне у меня сразу попросили шампанское, я прибежала в кухню, достала бутылку и в панике прошептала СБ: "Я НЕ УМЕЮ ЕГО ОТКРЫВАТЬ!"

СБ, проверяя посадочные, шикнула на меня: "открывай давай!" и продолжила улыбаться пассажирам своей уже отточенной профессиональной улыбкой. Естественно, ей было не до этого.

И знаете что? Я взяла и от страха открыла эту бутылку! И даже не "бахнула"".

Власова призналась, — ее волнение было настолько сильным, что она даже не заметила, как самолет начал взлетать:

"Я не помню, как мы отработали, потому что ужасно боялась. Помню только, что не поняла, как мы взлетели из-за того, что привыкла взлетать в хвосте, а там шум гораздо выше и вибрация сильнее. Да ещё и нервы натянутые дали свой эффект. В общем, когда погасло табло и СБ спросила, почему я сижу — до меня дошло, что мы уже 15 минут как летим".

Страх парализовал стюардессу до такой степени, что она постоянно обращалась к коллегам с вопросами по любой мелочи. Однако, даже несмотря на это, в конце рейса старшая бортпроводница похвалила ее:

"Ещё помню, что в конце рейса она сказала, что я быстро учусь.

А я продолжала надеяться, что это какая-то ошибка и через пару рейсов слёзно просила своего инструктора отправить меня в эконом, "потому что я там пассажиров люблю, а в бизнесе я их боюсь"

Сейчас вспоминать это так смешно".

В завершение поста Валерия призналась, что с тех пор прошло три года, и она очень выросла за это время "благодаря авиации".
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