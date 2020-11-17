В Сочи приезжим сдают в аренду балконы

Жители Сочи начали сдавать балконы своих квартир в почасовую аренду. Новая услуга приобрела популярность из-за большого числа приезжих, которые работают удаленно во время пандемии, сообщают «Вести».

«Туристы со всей страны приезжают на курорт. Многие в течение долгого периода времени работают дистанционно. В настоящий момент апартаменты в городе выкуплены. Людям буквально приходится снимать койко-место. Однако работать там негде, поэтому сейчас появился повышенный спрос на балконы», — рассказали представители одной из турфирм.

«Намного приятнее работать в Сочи на солнечном балконе с видом на море, чем у себя дома в родном, но холодном и дождливом Питере», — призналась арендатор Ирина Симонова.

Балконы сдаются, как правило, с 9 утра до 18 вечера. Гостей ждут оборудованные места с компьютерами и рабочими столами. Стоимость аренды колеблется от 150 до 250 рублей в час, а иногда и 500 рублей в день. За дополнительную плату предлагают кофе или чай