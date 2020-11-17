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В Сочи приезжим сдают в аренду балконы для работы на удаленке 

Мир24 36 минут назад
В Сочи приезжим сдают в аренду балконы
Фото: depositphotos.com
Жители Сочи начали сдавать балконы своих квартир в почасовую аренду. Новая услуга приобрела популярность из-за большого числа приезжих, которые работают удаленно во время пандемии, сообщают «Вести».

«Туристы со всей страны приезжают на курорт. Многие в течение долгого периода времени работают дистанционно. В настоящий момент апартаменты в городе выкуплены. Людям буквально приходится снимать койко-место. Однако работать там негде, поэтому сейчас появился повышенный спрос на балконы», — рассказали представители одной из турфирм.

Балконы сдаются, как правило, с 9 утра до 18 вечера. Гостей ждут оборудованные места с компьютерами и рабочими столами. Стоимость аренды колеблется от 150 до 250 рублей в час, а иногда и 500 рублей в день. За дополнительную плату предлагают кофе или чай

«Намного приятнее работать в Сочи на солнечном балконе с видом на море, чем у себя дома в родном, но холодном и дождливом Питере», — призналась арендатор Ирина Симонова.

В Ростуризме рассказали, куда россияне отправятся на Новый год. Кроме горнолыжных курортов в Сочи, Архызе, Домбае, популярность набирает Русский Север, где туристов ждет настоящая зима.
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Новости путешествий , Ирина Симонова , Ростуризм
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