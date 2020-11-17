В РФ возобновили рейсы на популярный курорт Европы

Российская авиакомпания «Аэрофлот» официально объявила о запуске перелетов, прерванных на фоне пандемии коронавируса, на популярный среди туристов европейский курорт, в Грецию. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщается на сайте организации.

Предполагается, что рейсы Москва — Афины — Москва будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам.

Маршрут будет возобновлен с 21 ноября, при этом продажа билетов на сайте перевозчика и у официальных агентов уже открыта.

«По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», — указано также в сообщении.

В колл-центре авиакомпании уточнили, что вылететь указанным рейсом можно будет в том числе в туристических целях, если будут соблюдены все требования греческой стороны.

В свою очередь греческая авиакомпания Aegean Airlines открыла продажу билетов из Афин в Москву с 25 октября — программа заявлена на год с частотой дважды в неделю на самолетах Airbus A320.

Въезд в Грецию до 500 россиян в неделю был разрешен с 7 сентября, его срок неоднократно продевался. Согласно последним данным, решение будет действовать по 30 ноября. Въехать в страну жители России могут только воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоник и Ираклиона. Для въезда нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на английском языке, полученный не раньше чем за 48 часов до прибытия — авиакомпании будут проверять его перед вылетом.