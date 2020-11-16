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Куда лучше всего эмигрировать из России 

Катерина Саломе 39 минут назад
Куда лучше всего эмигрировать из России
Фото: depositphotos.com
Наверняка многие хотя бы раз задумывались о том, чтобы эмигрировать из России. Однако на переезд решаются не все — смена страны проживания связана с большими денежными затратами, длительными бюрократическими операциями, нервотрепкой и другими неприятностями. «Рамблер» расскажет о странах, переезд в которые наиболее простым и дешевым.

Канада

Высокий уровень жизни, социальная защищенность, качественные медицинские услуги, практически нулевая преступность, отличные экологические условия делают эту страну целью переезда с надеждой на лучшую жизнь. Кроме всего прочего, Канада является одной из немногих стран, принимающих эмигрантов из России без особых препятствий. Стать гражданином страны можно спустя 3 года после получения постоянного вида на жительство.

Таиланд

Эта страна считается дешевым местом отдыха, но в последнее время все больше русских уезжают туда на постоянное место жительства. Местный климат, культура и недорогие условия проживания манят желающих убежать от проблем на родине. Здесь практически невозможно найти работу, исключение составляют высококвалифицированные специалисты, в которых нуждается страна. Остальные уехавшие продолжают работать в России удаленно.

Болгария

Является самой дешевой и комфортной страной для переезда русских, желающих жить в Европе. Для больших заработков Болгария не подходит, но обладает другими преимуществами: отличная экология, низкие цены на аренду и покупку жилья, продукты питания. Налоговые сборы для предпринимателей в Болгарии ниже, чем в остальных европейских странах. Менталитет населения и язык близки русским. При получении вида на жительство в Болгарии открывается возможность безвизового посещения стран Евросоюза.
Видео дня. Посадки самолетов, которые пошли не по плану
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Новости путешествий , ЕС
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