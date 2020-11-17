В аэропорту Сочи начнут обеззараживать багаж

Оборудование для ультрафиолетового обеззараживания багажа устанавливают в аэропорту Сочи в связи с возросшим пассажиропотоком в преддверии зимнего туристического сезона. На железнодорожной станции планируется открыть дополнительную часть зоны досмотра, чтобы избежать очередей и обеспечить социальное дистанцирование, сообщается во вторник на официальном сайте администрации города.

"На объектах транспорта Сочи принимают дополнительные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В преддверии новогодних каникул и старта горнолыжного сезона в аэропорту устанавливают оборудование для ультрафиолетового обеззараживания багажа. На железнодорожной станции Сочи откроют вторую половину досмотрового павильона. А в городских автобусах пассажирам начали выдавать маски", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на объектах транспорта увеличена частота санитарных обработок помещений. Также проводится обязательная бесконтактная термометрия всех входящих в терминалы пассажиров. При этом на всех входных точках в здание аэровокзала используется поточный автоматизированный метод термометрии. Данные тепловизора выводятся на монитор оператора: нормальная температура тела подсвечивается зеленым, повышенная — красным.

"Нам пришлось оптимизировать работу под условия действующих ограничений. В том числе свою роль сыграла отмена международных рейсов. Теперь внутренние линии обслуживают все три сектора аэровокзала, что позволяет справиться с возросшим пассажиропотоком. В рамках проекта "Безопасный аэропорт" для обеззараживания багажа пассажиров в настоящее время устанавливаются ультрафиолетовые излучатели, которые уничтожают все микроорганизмы, находящиеся на поверхности, без вреда для вещей", — приводятся в сообщении слова управляющего директора международного аэропорта Сочи Сергея Филиппова.

В настоящее время около 3 тыс. человек в сутки прибывают в Сочи по железной дороге. При этом, как рассказал начальник станции Сочи Максим Левченко , там готовы к увеличению пассажиропотока в полтора-два раза в период новогодних праздников. Чтобы избежать очередей и обеспечить социальное дистанцирование, будет открыта вторая часть зоны досмотра, оборудованная всем необходимым для соблюдения действующего санитарного режима.

В городе ежедневно работают мониторинговые группы, в задачу которых входит проверка соблюдения масочного режима на транспорте. В их состав входят сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи, а также представители полиции. Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 1 декабря. С 16 октября в регионе действует обязательный масочный режим при нахождении в помещениях предприятий и организаций, транспорте и в местах массового скопления людей на улице.