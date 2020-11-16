Россияне стали в пять раз реже ездить за рубеж

По данным Пограничной службы ФСБ России, в третьем квартале (июль-сентябрь) 2020 года граждане РФ совершили 3 170 852 поездки за рубеж, что составляет всего 19,75 процента от аналогичного показателя прошлого года (16 054 026), сообщает АТОР.

В первую десятку зарубежных стран по общему количеству поездок из России (все цели визитов) вошли Турция (1 090 508), Абхазия (1 028 404), Украина (398 098), Казахстан (146 248), Финляндия (80 999), Литва (42 368), Южная Осетия (35 668), Китай (34 925), Эстония (28 788), Великобритания (25 695).

Но к туризму посещения большинства указанных государств отношения не имеют. Так, практически все (свыше 95 процентов) визиты россиян на Украину, в Казахстан, Финляндию, Литву, Латвию, Южную Осетию, Эстонию носили частный, деловой или рабочий характер.

Единственная страна из первой десятки, в которую в третьем квартале 2020 года граждане РФ ехали преимущественно с целью туризма, — это Турция.

Можно полагать, что не менее миллиона человек посетили это государство в третьем квартале с целью отдыха. По турецким данным, только в Анталью в августе и сентябре прибыли 853 тысячи гостей из России.