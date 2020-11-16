Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Туриста вернули к жизни через 45 минут после смерти 

Даня Виттиг 46 минут назад
Туриста вернули к жизни через 45 минут после смерти
Фото: depositphotos.com
Медики вернули к жизни туриста, который не подавал признаков жизни в течение 45 минут. Врачи сделали пациенты искусственное дыхание и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Об этом пишет The Seattle Times.
45-летний Майкл Кнапински отправился с друзьями в поход в национальный парк Маунт-Рейнир в штате Вашингтон. В какой-то момент они с друзьями разошлись в разные стороны, а погода начала портиться. Когда все вернулись в исходную точку, Кнапински там не было и друзья сообщили о пропаже мужчины.
Спасатели принялись искать мужчину в тот же вечер и обнаружили его без сознания в миле от ледяного моста через реку Нискуалли. Оказалось, что он упал во время метели.
Кнапински доставили в больницу, где он скончался в реанимации. Однако врачи до последнего верили в то, что его можно спасти, и через 45 минут их усилий мужчина вернулся к жизни.

«Он вернулся из мертвых. Может быть, не совсем правильно с медицинской точки зрения, но его сердце не билось более 45 минут. Это потрясающе», — сказал доктор Саман Арбаби, директор хирургического отделения интенсивной терапии в Харборвью.

Ранее "Рамблер" сообщал о способах, которые помогут снизить риски болезней сердца.
Видео дня. Зачем для самолетов делают арку из воды
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Посадки самолетов, которые пошли не по плану
13:37
Посадки самолетов, которые пошли не по плану
Новости путешествий
Как мусульманки проходят контроль в аэропорту
03:12
Как мусульманки проходят контроль в аэропорту
Новости путешествий
Как японцы живут на действующем вулкане
08:40
Как японцы живут на действующем вулкане
Новости путешествий
10 самых странных мест в Чернобыле
10:10
10 самых странных мест в Чернобыле
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение