Туриста вернули к жизни через 45 минут после смерти 

Медики вернули к жизни туриста, который не подавал признаков жизни в течение 45 минут. Врачи сделали пациенты искусственное дыхание и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Об этом пишет The Seattle Times.

45-летний Майкл Кнапински отправился с друзьями в поход в национальный парк Маунт-Рейнир в штате Вашингтон. В какой-то момент они с друзьями разошлись в разные стороны, а погода начала портиться. Когда все вернулись в исходную точку, Кнапински там не было и друзья сообщили о пропаже мужчины.

Спасатели принялись искать мужчину в тот же вечер и обнаружили его без сознания в миле от ледяного моста через реку Нискуалли. Оказалось, что он упал во время метели.

Кнапински доставили в больницу, где он скончался в реанимации. Однако врачи до последнего верили в то, что его можно спасти, и через 45 минут их усилий мужчина вернулся к жизни.