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Обрушение огромной скалы в океан рядом с туристами сняли на видео 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Огромный кусок скалы рухнул в океан на Канарских островах. Кадры с места события, сделанные очевидцами, публикует Daily Star.
На записи изображен пляж Аргага на популярном испанском курорте Валле-Гран-Рей на острове Ла Гомера, на котором находятся несколько человек, рядом с ними бегает собака. В какой-то момент в нескольких метрах от них начинает разрушаться высокая скала, и фрагмент глыбы падает в воду, поднимая высокий столб пыли.
После этого, сообщает издание, на место прибыли представители оперативных служб — спасатели не исключают, что под завалами могут быть люди, поскольку на побережье находилась стоянка домов на колесах.
Пляж, на котором случилось обрушение, официально закрыт для туристов из-за трещин в скалах. Власти курорта опасаются повторного обрушения с более серьезными последствиями.
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Новости путешествий , Видео , Газета Daily Star
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