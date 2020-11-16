Почему кресла в самолетах синего цвета 

Смотрите ролик и узнайте о кое-каких секретах пассажирских самолётов. Наверняка вы обращали внимание, что почти всегда обивка кресел в салоне имеет синий цвет. Подобное дизайнерское решение начали применять лишь пару десятков лет назад. Психологи выяснили, что именно синий ассоциируется у пассажиров с безопасностью во время полёта. Кроме того, на синем цвете менее заметны загрязнения и потёртости. Видео расскажет и о других особенностях самолётов.