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Почему кресла в самолетах синего цвета 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите ролик и узнайте о кое-каких секретах пассажирских самолётов. Наверняка вы обращали внимание, что почти всегда обивка кресел в салоне имеет синий цвет. Подобное дизайнерское решение начали применять лишь пару десятков лет назад. Психологи выяснили, что именно синий ассоциируется у пассажиров с безопасностью во время полёта. Кроме того, на синем цвете менее заметны загрязнения и потёртости. Видео расскажет и о других особенностях самолётов.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как мусульманки проходят контроль в аэропорту.
Новости путешествий , Видео
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