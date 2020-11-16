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Стюардесса исполнила акробатический трюк на борту самолета. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Instagram -аккаунте @flight__love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как бортпроводница, одетая в форменную мини-юбку, поднимает ногу в вертикальном шпагате и ступней закрывает багажную полку.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Замечательно выглядишь», «Потрясающе», «Хотелось бы с тобой полетать», «Хороший размах!», «Просто прелесть!», «Прекрасная гибкость», «Очень красиво», — писали они.