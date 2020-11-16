Туриста вернули к жизни через 45 минут после смерти

Медики вернули к жизни туриста, который скончался в отделении реанимации и провел без признаков жизни 45 минут. При этом врачи делали ему искусственное дыхание и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом пишет The Seattle Times.

45-летний Майкл Кнапински со своими друзьями отправился в поход в национальный парк Маунт-Рейнир в штате Вашингтон. В какой-то момент они с друзьями разошлись в разные стороны, а погода начала ухудшаться. Когда через некоторое время Кнапински не вернулся в назначенное место, его друзья сообщили о пропаже мужчины.

Спасатели стали искать американца в тот же вечер и обнаружили его без сознания в миле от ледяного моста через реку Нискуалли. Оказалось, что он упал во время метели. Кнапински доставили в больницу, однако он скончался в реанимации. Однако врачи верили в то, что его можно спасти, и через 45 минут их усилий мужчина вернулся к жизни.

«Он вернулся из мертвых. (…) Может быть, не совсем правильно с медицинской точки зрения, но его сердце не билось более 45 минут. Это потрясающе», — сказал доктор Саман Арбаби, медицинский директор хирургического отделения интенсивной терапии в Харборвью.

Сам Кнапински поблагодарил команду медиков и заявил, что пережитый опыт укрепил его решение о волонтерстве в качестве строителя домов для приемных детей.