Как легально эмигрировать за границу 

Изменения в жизни бывают повседневные и глобальные. Для желающих получить ПМЖ в другой стране актуальным становится вопрос, как сделать это легально. «Рамблер» расскажет о десяти доступных способах эмиграции за границу.

Работа

Абсолютно во все страны есть трудовая эмиграция. Надо только выбрать подходящее направление и выучить государственный язык или хотя бы английский.

Учеба

Поступление в иностранный ВУЗ может показаться сложным, на деле все довольно легко. Конечно, тут, как и в случае с работой, необходимо высокое знание английского или государственного языка. Зато стать иностранным студентом можно в любом возрасте.

Бизнес

Можно подумать о открытие бизнеса в другой стране. Есть два способа это сделать: открыть с нуля фирму/ИП или же открыть филиал фирмы, если у вас уже есть бизнес на родине.

Покупка недвижимости

Во многие страны можно эмигрировать, купив недвижимость. Конечно, для этого потребуются большие вложения. Кроме того в некоторых странах требуется доказать, что вы проживаете на их территории на постоянной основе, чтобы получить гражданство.

Брак с иностранцем

Познакомиться с иностранцем/иностранкой можно в интернете с помощью соцсетей или различных сайтов знакомств. Но есть и другие пути: одни знакомятся в отпуске, посещая страну, другие — в институте со студентом по обмену.

Этнические корни

Ваша бабушка была еврейкой? Или может дед-поляк? Тогда собираем необходимые документы и переезжаем по корням. Необходимую актуальную информацию о документах можно найти на государственном сайте той страны, куда собираетесь уехать.

Рождение ребенка

Есть страны, которые дают гражданство лишь потому, что человек был в ней рожден. И для людей, желающих завести ребенка, — это идеальный вариант. Многие страны дают гражданство детям, родившимся на их территории, а родители получают вид на жительство и в дальнейшем гражданство при сдаче государственного языка.

Выигрыш в green card lottery

Правительство США каждый год разыгрывает «грин-карты» Заполнение анкеты на розыгрыш обычно начинается в октябре. Итоги розыгрыша становятся известны в мае. Подробно о сроках проведения можно узнать на официальном сайте подачи и проверки заявки на участие.

Инвестиции

Для получения разрешения проживание на территории страны можно инвестировать средства в экономику государства.