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Стало известно, куда россияне путешествуют чаще всего на поезде 

Газета.Ru 4 часа назад
Стало известно, куда россияне путешествуют на поезде
Фото: Газета.Ru
Эксперты рассказали, куда чаще всего путешествуют россияне на поезде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Туту.ру.
Специалисты аналитического центра сервиса изучили данные бронирования билетов на поезда в ноябре. Самый популярный маршрут оказался между Москвой и Петербургом. Доля этого направления в общем объеме продаж — 12%, а средняя цена билета — 2,5 тыс. рублей.
Также россияне выбирают поезд для путешествий из Москвы в Нижний Новгород, Брянск, Тулу и Иваново.
Из Петербурга востребованными направлениями оказались Псков, Сортавала и Тверь. Кроме того, железнодорожные поездки популярны между Сочи и Краснодаром и Краснодаром и Адлером.
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