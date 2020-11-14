Стало известно, куда россияне путешествуют на поезде

Эксперты рассказали, куда чаще всего путешествуют россияне на поезде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Туту.ру.

Специалисты аналитического центра сервиса изучили данные бронирования билетов на поезда в ноябре. Самый популярный маршрут оказался между Москвой и Петербургом. Доля этого направления в общем объеме продаж — 12%, а средняя цена билета — 2,5 тыс. рублей.

Также россияне выбирают поезд для путешествий из Москвы в Нижний Новгород, Брянск, Тулу и Иваново.

Из Петербурга востребованными направлениями оказались Псков, Сортавала и Тверь. Кроме того, железнодорожные поездки популярны между Сочи и Краснодаром и Краснодаром и Адлером.