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Cтюардесса назвала самые наглые просьбы пассажиров 

Мария Грибова 1 час назад
Российская стюардесса перечислила самые нестандартные просьбы пассажиров. О них девушка рассказала на своей странице в Instagram @claudy.fly.
В рейтинге стюардессы Клавдии на третьем месте оказалась просьба проводить человека в кабину пилота, на втором — выпить с ним, а на первом — вместе покурить в туалете.
Также подписчики девушки спросили, просят ли путешественники перевести их в бизнес-класс бесплатно. На что стюардесса ответила, что такое случается довольно часто.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса раскрыла необычные факты о своей профессии.
Новости путешествий , Видео
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