Cтюардесса назвала самые наглые просьбы пассажиров 

Российская стюардесса перечислила самые нестандартные просьбы пассажиров. О них девушка рассказала на своей странице в Instagram @claudy.fly.

В рейтинге стюардессы Клавдии на третьем месте оказалась просьба проводить человека в кабину пилота, на втором — выпить с ним, а на первом — вместе покурить в туалете.

Также подписчики девушки спросили, просят ли путешественники перевести их в бизнес-класс бесплатно. На что стюардесса ответила, что такое случается довольно часто.