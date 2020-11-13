Стюардесса раскрыла необычные факты о своей профессии

"В рабочей сумке помимо документов, всегда можно обнаружить купальник, термальную воду, косметичку и запасные колготки. Зачем купальник? А кто знает? Ведь пару раз можно улететь из холодной России в тёплые края".
"Классический отдых после рейса — закинутые на стенку ноги, а на лице — маска для увлажнения. Тс-с-с, хотя бы 30 мин. […]. Умение спать в любом месте. Ни свет, ни музыка, ни отсутствие кровати не смогут этому помешать".
"Нехватка кислорода на борту является секретом медленного старения. Как ни странно, но девушки после работы на высоте 9000м, даже на земле выглядят моложе своих сверстниц. ⠀
Обратная сторона медали — из-за гипоксии на борту ощущаются провалы в памяти. Стюардессы часто забывают, что вы у них попросили. Поверьте, это не специально!".
"Средний стаж работы у девушек этой профессии — 1,5 года. После этого срока, если всё еще летает, значит, это действительно призвание".
"Небесные девушки — самые лучшие мамы. Уж поверьте мне! Столько активного и плодотворного времени проводить с ребёнком между своими полетами могут только они. И никакие не кукушки!".