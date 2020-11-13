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«Медленное старение и провалы в памяти»: стюардесса раскрыла факты о своей профессии 

Мира Маркина 2 часа назад
Стюардесса раскрыла необычные факты о своей профессии
Фото: depositphotos.com
Стюардесса Ольга, переехавшая из России в Испанию, под ником olga_airgirl в Instagram перечислила несколько необычных фактов о бортпроводницах. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Прежде всего 37-летняя девушка рассказала, что хранится в сумочке каждой стюардессы (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"В рабочей сумке помимо документов, всегда можно обнаружить купальник, термальную воду, косметичку и запасные колготки. Зачем купальник? А кто знает? Ведь пару раз можно улететь из холодной России в тёплые края".

Кроме того, Ольга поделилась информацией о том, как отдыхают бортпроводницы:

"Классический отдых после рейса — закинутые на стенку ноги, а на лице — маска для увлажнения. Тс-с-с, хотя бы 30 мин. […]. Умение спать в любом месте. Ни свет, ни музыка, ни отсутствие кровати не смогут этому помешать".

Помимо прочего, россиянка раскрыла секрет ухоженной внешности бортпроводниц. При этом она подчеркнула, что за свежесть лица стюардессам приходится расплачиваться:

"Нехватка кислорода на борту является секретом медленного старения. Как ни странно, но девушки после работы на высоте 9000м, даже на земле выглядят моложе своих сверстниц. ⠀

Обратная сторона медали — из-за гипоксии на борту ощущаются провалы в памяти. Стюардессы часто забывают, что вы у них попросили. Поверьте, это не специально!".

Ольга отметила, что большинство стюардесс недолго остаются в профессии:

"Средний стаж работы у девушек этой профессии — 1,5 года. После этого срока, если всё еще летает, значит, это действительно призвание".

В завершение поста бортпрводница обратила внимание на то, что стюардессам удается оставаться хорошими матерями, несмотря на особенности своей работы:

"Небесные девушки — самые лучшие мамы. Уж поверьте мне! Столько активного и плодотворного времени проводить с ребёнком между своими полетами могут только они. И никакие не кукушки!".

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