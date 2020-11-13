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Стало известно об открытии популярной европейской страны для россиян 

Lenta.ru 3 часа назад
Европейскую страну открыли для россиян
Фото: Antonio Calanni / AP
Российские туристы смогут посещать Испанию при наличии справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об открытии популярной европейской страны сообщает The Local.
Как отмечает издание, граждане стран с «высоким уровнем риска», в том числе, России, смогут посещать Испанию с 23 ноября. Для въезда в страну им понадобятся отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19, сделанные в течение 72 часов.
«Порог, определяющий, попадает ли страна в категорию "высокого риска", основан на директивах ЕС (Европейского союза — прим. «Ленты.ру») и настолько низок, что фактически включает все страны внутри Евросоюза и многие за его пределами», — говорится в статье.
Туристы должны предоставить результаты анализов в бумажном или электронном виде на испанском или английском языке. По данным портала, без тестов иностранцев даже не пустят на борт самолета. В аэропорту им повторно измерят температуру, а также проведут медицинский осмотр.
Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения между Россией и Кипром с 22 ноября. При этом сообщалось, что российские туристы пока не смогут посещать республику.
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Новости путешествий , ЕС , Lenta.ru
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