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Россияне массово заинтересовались одним направлением для отпуска следующим летом 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россияне определились с местом отдыха в следующее лето
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Российские туристы массово заинтересовались отпуском в Геленджике следующим летом. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
По данным туроператоров, город войдет в тройку самых популярных курортов Кубани в 2021 году, так как уже в настоящее время, в ходе акции раннего бронирования, спрос на это направление вырос в 2,5 раза.
В частности, предполагается, что сезон там начнется раньше обычного — в конце апреля — и продлится фактически до ноября, а пик придется на период с июня по сентябрь. При этом росту турпотока будет способствовать увеличение полетных программ в аэропорт Геленджика из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.
Отмечается, что предстоящим летом стоимость турпакета по указанному маршруту, в который войдут авиабилеты, трансфер, проживание в отеле и трехразовое питание, стартует от 80 тысяч рублей на человека.
10 ноября сообщалось, что курорты Сочи станут самым массовым направлением для российских туристов в период новогодних каникул и, вероятно, примут больше половины всех путешественников, которые предпочитают отдых внутри страны. По данным туроператоров, россияне уже сейчас активно планируют отпуск в Центральном Сочи, Адлере и Красной Поляне.
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