Что опаснее: взлет или посадка самолета 

Все знают, что самый большой процент авиакатастроф происходит при взлете и посадке. "Рамблер" выяснил, какой именно этап представляет наибольшую опасность.

Пилоты признаются, что самым опасным моментом в ходе работы все-таки считается взлет. Даже существует поговорка, которая гласит, что "взлет — опасен, полет — прекрасен, а посадка сложна". Дело в том, что на посадку в большей степени влияет техника и знания пилота, а момент взлета могут омрачить множество факторов, которые бывает трудно предсказать.

Когда самолет выруливает на взлетно-посадочную полосу и начинает разбег, его двигатели работают в усиленном режиме, скорость быстро нарастает. В какой-то ммоент самолет набирает критическую скорость и затормозить уже нельзя, даже если отказал двигатель или на борту начался пожар. В таком случае пилоту необходимо будет взлететь и только потом совершить экстренную посадку.

Другая опасность — неправильное положение центра тяжести лайнера. Согласно информации о загрузке самолета пассажирами и багажом пилот рассчитывает положение центра тяжести самолета, которая должна быть строго в определенном диапазоне. Центровка помогает настроить триммер руля высоты. Это устройство помогает в воздухе снять нагрузку от штурвала на руки пилота.

Если объяснять простыми словами, то самолет не может лететь с задранным носом или хвостом. Пилоту необходимо отрегулировать положение самолета в воздухе, иначе лайнер рискует потерять скорость и упасть. Поэтому от того, насколько верно всё настроено, зависит успешность взлёта и дальнейшего полёта.

Еще одну опасность представляют внешние факторы. Это может быть ветер или птицы. Ветер может в прямом смысле сдуть лайнер с полосы, а птицы, которые иногда залетают в двигатель, зачастую приводят к пожару. Таким образом, подъем лайнера от земли можно считать наиболее опасным этапом полета.