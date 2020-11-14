Россиянка запланировала путешествие в Турцию, но приятное ожидание вылета превратилось в жуткий допрос. "Рамблер" выяснил, как проходят допросы на границе.

В своих социальных сетях девушка рассказала, что при проверке паспорта сотрудник аэропорта заподозрил неладное. Он заявил, что девушка не похожа на саму себя.

"Мне сказали, что у меня не та форма головы, изменились брови и даже нет родинок. Согласна, я немного похудела, изменилась, постригла волосы и перед самым отлетом сходила на покраску бровей. А родинок нет, потому что на фото я была в косметике, а в аэропорте — нет. Но это же повод для такой бучи. Хотела пошутить, что усталый взгляд на фото и в жизни должен доказать, что я — это я, но было уже не до шуток".

Позже девушка рассказала, что в какой-то момент ситуация показалась ей серьезной.

"Хорошо, что я приезжаю в аэропорт сильно заранее. Почти сорок минут меня то и дело вызывали в каморку, фотографировали, спрашивали о месте работы, дате выдачи паспорта и прочие данные. Время шло, приходили все новые и новые люди. Мне казалось, что меня проверил весь аэропорт. В какой-то момент я стала опасаться за свой отпуск, подумала, что могут и отказать в пересечении границы".

Согласно законам, в пересечении границы действительно могут отказать. Но только если у сотрудника на это есть веские причины, в ином случае пассажир может подать суд, в результате которого государству придется возмещать материальный ущерб.

"Все это время я просидела за линией для подозрительных объектов и надеялась, что если так проверяют всех, то это объяснимо. А если одну меня, то можно и позлиться, потому что я явно не похожу на преступницу".

В комментариях под постом сразу появилась теория о том, что девушку проверяли, опасаясь вербовки. Но никакого фактического подтверждения этому не было. Хотя пограничники попросили записать в анкету дату путешествия, телефон и адрес проживания, а также потребовали оставить данные о сестрах туристки.

"Я подумала, может они реально боятся, что я еду в страну с другой религией по каким-то личным целям, иначе зачем им адрес, где живет сестра?"

Сами сотрудники пограничной службы советуют менять фотографию в паспорте, если человек претерпел сильные изменения во внешности. А также необходимо брать с собой внутренний паспорт, который сможет дважды подтвердить личность туриста.