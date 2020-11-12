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Раскрыта реальная опасность еды на борту самолета 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта реальная опасность еды на борту самолета
Фото: Globallookpress.com
Американские ученые раскрыли реальную опасность еды на борту самолета. По словам инфекционистов, во время приема пищи у пассажиров повышается риск заражения коронавирусом, сообщает The Washington Post.
По данным газеты, эксперты изучили пути передачи коронавируса в перелетах и выяснили, что употребление пищи на борту повышает шансы подхватить или распространить инфекцию. При организованном питании вероятность заразиться больше, поскольку все пассажиры одновременно снимают маски, поэтому безопаснее будет приносить пищу с собой.
Как отметил специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Алабамы Дэвид Фридман (David Freedman), в случае если пассажиры будут питаться самостоятельно, они сократят взаимодействие с бортпроводниками и к тому же смогут принимать пищу, пока на соседях надеты маски. По его словам, лучшим вариантом было бы, если бы люди договаривались между собой и ели по очереди.

«Время снятия маски можно ограничить 10 минутами, не допуская того, чтобы сидящие по соседству одновременно оказались без защиты», — сказал Фридман.

В октябре ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что поход за продуктами во время пандемии коронавируса оказался опаснее с точки зрения возможного заражения, чем путешествие на самолете. Это связано с работой систем вентиляции на борту воздушных судов и рециркуляцией воздуха.
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Новости путешествий , Дэвид Фридман , Гарвардский университет , Washington Post
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