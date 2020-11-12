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Россиянка перечислила плюсы и минусы жизни в Крыму 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка назвала плюсы и минусы жизни в Крыму
Фото: Lenta.ru
Россиянка, три месяца назад переехавшая из Красноярска в Крым, перечислила основные плюсы и минусы проживания на полуострове. Своими наблюдениями они поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Так, среди основных преимуществ жизни в республике автор поста назвала чистый воздух, благодаря которому, к примеру, начал лучше спать ее ребенок, а также свободный доступ к морю и возможность купаться в любое время.

«Для нас, видящих море в лучшем случае раз в два-три года, это просто праздник»,

— пояснила блогерша, подчеркнув, что также ее обрадовало раннее включение отопления в жилых домах и широкий ассортимент свежих отечественных продуктов в местных магазинах.
При этом в числе минусов россиянка упомянула большое количество мусора на улицах, в частности, во дворах и на детских площадках.

«Нам пришлось постараться, чтобы найти контейнеры, куда выносят бытовые отходы. Если бы коммунальные службы этим вопросом всерьез озаботились, думаю, что грязи на улице было бы меньше»,

— отметила она.
Кроме того, по ее словам, в Крыму бродит множество бездомных котов, а в воде из-под крана после кипячения даже при условии фильтрации образуется сильный осадок, в результате чего для питья и приготовления пищи приходится использовать воду из магазина.
10 ноября российский турист рассказал о том, почему отдых в Крыму следует планировать на ноябрь и какие возможности упускают те, кто проводит там отпуск летом. В числе основных преимуществ осеннего отдыха на полуострове — благоприятный климат, когда погода приятная и комфортная, вода в море хоть уже не теплая, но прозрачная, а растения принимают разноцветный окрас.
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