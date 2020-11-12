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Российская стюардесса объяснила самые странные фразы членов экипажа 

Lenta.ru 3 часа назад
Российская стюардесса назвала самые странные фразы, которые произносят на борту члены экипажа. Елизавета объяснила их значение в видеоролике на своей странице в TikTok.
По словам девушки, если старший бортпроводник говорит о «демонстрации без жилетов», он имеет в виду, что показывать аварийно-спасательное оборудование стюардессы будут без средств поддержки на воде, поскольку самолет пролетает над акваторией менее 30 минут.
Кроме того, если бортпроводник хвостовой части предлагает «проверить аварийку», речь идет о включении аварийного освещения. Это необходимо сделать для того, чтобы проверить исправность оборудования, объяснила стюардесса.
Ранее другая российская бортпроводница раскрыла значение нескольких слов из «секретного словаря» бортпроводников. Так, по ее словам, набор из трех столовых приборов — вилки, ложки и ножа — в сленге членов экипажа называется «тройка», алюминиевая тара для предоставления питания на борту воздушного судна — «касалетка», а духовой шкаф для разогревания пищи — ШЭД.
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