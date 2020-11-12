В целом, по ее словам, в турецких городах гостиниц премиального уровня гораздо больше, в связи с чем есть возможность подобрать максимально подходящий под запросы туриста вариант размещения.

При этом в Египте в настоящее время сохраняется комфортная погода на уровне 25-27 градусов, поэтому путешественники едут туда за пляжным отдыхом, дайвингом и экскурсионными программами.

«Из-за того что туристов там сейчас не так много, даже премиум-отели предлагают отдых по более низкой цене», — отметила специалистка.

Турецкие объекты предлагают гостям отели со спа-услугами — бассейн с подогревом, хаммам и сауна, а также горнолыжный отдых.

«Турция — это не только море, а еще и термальные курорты, где можно оздоровиться. В общем, здесь есть отдых на любой вкус», — заключила Казакова.