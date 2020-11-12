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Описана разница отдыха в роскошных отелях Турции и Египта

Lenta.ru
55 минут назад
Эксперт описала разницу отдыха в роскошных отелях на курортах Турции и Египта. Об этом «РБК-Украина» рассказала основатель турфирмы Kazakovs Travel Марина Казакова.
В целом, по ее словам, в турецких городах гостиниц премиального уровня гораздо больше, в связи с чем есть возможность подобрать максимально подходящий под запросы туриста вариант размещения.
При этом в Египте в настоящее время сохраняется комфортная погода на уровне 25-27 градусов, поэтому путешественники едут туда за пляжным отдыхом, дайвингом и экскурсионными программами.
«Из-за того что туристов там сейчас не так много, даже премиум-отели предлагают отдых по более низкой цене», — отметила специалистка.
Турецкие объекты предлагают гостям отели со спа-услугами — бассейн с подогревом, хаммам и сауна, а также горнолыжный отдых.
«Турция — это не только море, а еще и термальные курорты, где можно оздоровиться. В общем, здесь есть отдых на любой вкус», — заключила Казакова.
5 ноября стало известно, что лучшим отелем с системой «все включено» в Турции оказался Concorde De Luxe Resort. Пятизвездочный курорт, расположенный в Анталье, победил одновременно в номинациях «Ведущий отель Турции по системе все включено» и «Ведущий роскошный отель Турции».
Новости путешествий,Марина Казакова,РБК-Украина,Египет,Турция,
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