Названы цены на новогодний отдых в России

Туроператоры рассказали, сколько стоит новогодний отдых в России и за границей, если бронировать его сейчас, сообщает АТОР.

Аналитическая служба ассоциации изучила данные крупной федеральной сети турагентств по минимальным ценам на путевки. Эксперты рассчитали, во сколько обойдется недельный отдых в гостинице категории три звезды с завтраками на двоих с вылетом из столицы с 27 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Исключение — тур в Занзибар, где из-за периодичности чартеров бралась минимальная длительность в девять ночей, а дата вылета — 26 декабря.

Оказалось, что самое бюджетное направление внутри страны — Санкт-Петербург (от 26 тысяч рублей). Чуть менее комфортные цены в Крым, Сочи (приморский кластер), Калининград и Приэльбрусье (от 29 до 43 тысяч рублей соответственно).

Новогодняя Турция с проживанием в отелях категории три звезды и питанием "все включено" оказывается дешевле (от 45 тысяч рублей), чем поездки на Шерегеш, Байкал и в Красную Поляну, где цены начинаются от 55 тысяч рублей. Отправиться в ОАЭ можно за 90 тысяч рублей в трехзвездочный отель, работающий по системе "все включено".

Минимальные цены на новогодние туры на Занзибаре, Кубе и Мальдивах оказываются в 2,5-5 раза выше, чем на поездки в Шерегеш, и в 6-11 раз выше, чем в приморские отели Сочи.

К стоимости путевок в российские отели придется прибавить плату за обеды и ужины, но на эти туры можно получить кешбэк в размере 20 процентов от цены.