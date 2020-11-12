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Стюардесса в юбке задрала ноги в кабине пилотов и удивила пользователей сети 

Lenta.ru 4 часа назад
Стюардесса задрала ноги в кабине пилотов
Фото: Pixabay
Прославившаяся в социальных сетях стюардесса сфотографировалась в кабине пилотов самолета и удивила пользователей сети. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @winged_angelss, освещающем жизнь членов экипажей.
На фото бортпроводница позирует в униформе авиакомпании, состоящей из короткой обтягивающей юбки и голубой рубашки. При этом ноги сотрудницы перевозчика задраны на приборную панель, а ее голову украшает фуражка командира воздушного судна.
@winged_angelss
В комментариях подписчики аккаунта похвалили внешность девушки. «Какие великолепные ноги», «Твои ноги кажутся просто бесконечными!», «Мне очень нравится эта поза», «Настоящая красавица», — писали они.
В ноябре неизвестная стюардесса исполнила акробатический трюк на борту самолета. На кадрах запечатлено, как бортпроводница, одетая в форменную мини-юбку и туфли на каблуках, встает в вертикальный шпагат и в таком положении закрывает багажную полку. Подписчики аккаунта оценили публикацию в комментариях.
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