Стюардесса задрала ноги в кабине пилотов

Прославившаяся в социальных сетях стюардесса сфотографировалась в кабине пилотов самолета и удивила пользователей сети. Снимок опубликован в Instagram -аккаунте @winged_angelss, освещающем жизнь членов экипажей.

На фото бортпроводница позирует в униформе авиакомпании, состоящей из короткой обтягивающей юбки и голубой рубашки. При этом ноги сотрудницы перевозчика задраны на приборную панель, а ее голову украшает фуражка командира воздушного судна.

@winged_angelss

В комментариях подписчики аккаунта похвалили внешность девушки. «Какие великолепные ноги», «Твои ноги кажутся просто бесконечными!», «Мне очень нравится эта поза», «Настоящая красавица», — писали они.