Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Памелы Андерсон
Прожарка Памелы Андерсон Смотреть онлайн ⟶

Россиянка раскрыла схему обмана туристов в Европе 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка раскрыла схему обмана туристов в Европе
Фото: Virginia Mayo / AP
Российская туристка рассказала об обмане туристов в Европе. Мошенническую схему девушка раскрыла в своем блоге Happy Nataly на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметила россиянка, еще до закрытия границ она летала на конференцию в Брюссель. И там одного из ее знакомых обокрали на улице, выманив у него все наличные деньги — 700 евро (63 тысячи рублей).
По словам автора блога, мошенник в форме полицейского встретил Михаила на улице, когда тот спешил в ресторан к друзьям, и сказал на английском языке, что в районе проходит спецоперация по выявлению фальшивых денег. Предоставив корочки, он попросил туриста показать всю имеющуюся наличку.
«Конечно, Михаил растерялся и открыл кошелек. Как только деньги оказались в руках у так называемого полицейского, он рванул с места, а Миша остался на месте, пребывая в шоке. Такого развития событий он, конечно, не ожидал!» — рассказала россиянка.
После этого, продолжила она, Михаил остановил прохожего и попросил вызвать настоящую полицию, которая прибыла «достаточно быстро» и доставила его в участок для дачи показаний. Но украденные деньги мужчине так и не вернули.
Ранее российские туристы, отдохнувшие в Турции, рассказали об обмане в ресторане а-ля карт при отеле. По их словам, ужин обошелся в 40 евро (3,7 тысячи рублей), а блюда оказались те же самые, что и за шведским столом.
Видео дня. 10 самых странных мест в Чернобыле
Последние новости
Голикова назвала регионы России с самой высокой заболеваемостью COVID-19 Голикова назвала регионы России с самой высокой заболеваемостью COVID-19 Байден собрал команду для транзита власти Байден собрал команду для транзита власти Собянин пообещал москвичам тяжелый год Собянин пообещал москвичам тяжелый год
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Как японцы живут на действующем вулкане
08:40
Как японцы живут на действующем вулкане
Новости путешествий
10 самых странных мест в Чернобыле
10:10
10 самых странных мест в Чернобыле
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
Самые высокие памятники Москвы
10:03
Самые высокие памятники Москвы
Новости путешествий
Россиян призвали не ездить за границу
04:28
Россиян призвали не ездить за границу
Новости путешествий
На «Титаник» начинают отправлять туристов
00:35
На «Титаник» начинают отправлять туристов
Новости путешествий
Лыжникам запретили смазывать лыжи
02:31
Лыжникам запретили смазывать лыжи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение