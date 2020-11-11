Российский турист, побывавший в Сочи в ноябре, назвал преимущества отдыха на курорте поздней осенью. Своими впечатлениями он поделился в блоге Trevel&Photo на платформе «Яндекс Дзен»

Как отметил россиянин, причины, по которым следует приехать в Сочи в несезон, четыре: хорошая погода (от 13 до 16 градусов тепла), мало приезжих, сниженные цены на перелеты и проживание в отелях, а также множество способов «отличного проведения времени».

К примеру, рассказал он, осенью в Сочи можно поправить здоровье в санатории, воспользовавшись выгодным предложением. Местные здравницы, по его словам, предлагают широкий спектр оздоровительных услуг: грязелечение, минеральные ванны, массажи и физиотерапию.

Кроме того, в ноябре на Красной поляне нет толп туристов, а в конце месяца открывается горнолыжный сезон.

«Для любителей экстрима в Сочи построен целый парк — "Скайпарк". Аттракционы, знаменитый подвесной мост, красивейшая природа и множество мест для прогулки никого не оставят равнодушным», — написал автор блога.

Также блогер посоветовал туристам посетить Сочинский национальный парк и увидеть водопады, каньоны, пещеры и смотровую площадку на горе Ахун. При этом путешествующим с детьми россиянин порекомендовал заглянуть в Сочи Парк с аттракционами, дельфинарием и совариумом.

«Поплавать в море в ноябре, к сожалению, уже не удастся, а вот насладится красотой моря, закатами и рассветами на побережье вы сможете сполна. Туристов в это время уже совсем мало, поэтому вам никто не помешает», — подытожил путешественник.