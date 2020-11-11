Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Россиянин рассказал о преимуществах отдыха в Сочи в ноябре 

Lenta.ru 1 час назад
Российский турист, побывавший в Сочи в ноябре, назвал преимущества отдыха на курорте поздней осенью. Своими впечатлениями он поделился в блоге Trevel&Photo на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметил россиянин, причины, по которым следует приехать в Сочи в несезон, четыре: хорошая погода (от 13 до 16 градусов тепла), мало приезжих, сниженные цены на перелеты и проживание в отелях, а также множество способов «отличного проведения времени».
К примеру, рассказал он, осенью в Сочи можно поправить здоровье в санатории, воспользовавшись выгодным предложением. Местные здравницы, по его словам, предлагают широкий спектр оздоровительных услуг: грязелечение, минеральные ванны, массажи и физиотерапию.
Кроме того, в ноябре на Красной поляне нет толп туристов, а в конце месяца открывается горнолыжный сезон.

«Для любителей экстрима в Сочи построен целый парк — "Скайпарк". Аттракционы, знаменитый подвесной мост, красивейшая природа и множество мест для прогулки никого не оставят равнодушным», — написал автор блога.

Также блогер посоветовал туристам посетить Сочинский национальный парк и увидеть водопады, каньоны, пещеры и смотровую площадку на горе Ахун. При этом путешествующим с детьми россиянин порекомендовал заглянуть в Сочи Парк с аттракционами, дельфинарием и совариумом.
«Поплавать в море в ноябре, к сожалению, уже не удастся, а вот насладится красотой моря, закатами и рассветами на побережье вы сможете сполна. Туристов в это время уже совсем мало, поэтому вам никто не помешает», — подытожил путешественник.
Ранее россиянка, отдыхающая в Абхазии в ноябре, рассказала о преимуществах посещения курорта осенью. По ее словам, в это время года там можно торговаться с местными, находить дешевые гостевые дома, любоваться природой и есть спелые мандарины.
Последние новости
Голикова назвала регионы России с самой высокой заболеваемостью COVID-19 Голикова назвала регионы России с самой высокой заболеваемостью COVID-19 Разработчики заявили о 92-процентной эффективности вакцины «Спутник V» Разработчики заявили о 92-процентной эффективности вакцины «Спутник V» В Армении задержали лидера оппозиции В Армении задержали лидера оппозиции
Комментарии
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Как японцы живут на действующем вулкане
08:40
Как японцы живут на действующем вулкане
Новости путешествий
10 самых странных мест в Чернобыле
10:10
10 самых странных мест в Чернобыле
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
Самые высокие памятники Москвы
10:03
Самые высокие памятники Москвы
Новости путешествий
Россиян призвали не ездить за границу
04:28
Россиян призвали не ездить за границу
Новости путешествий
На «Титаник» начинают отправлять туристов
00:35
На «Титаник» начинают отправлять туристов
Новости путешествий
Лыжникам запретили смазывать лыжи
02:31
Лыжникам запретили смазывать лыжи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение