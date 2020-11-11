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Россиянка рассказала об игнорирующих «ковидные правила» соотечественниках в Турции 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне игнорируют «ковидные правила» в Турции
Фото: Reuters
Россиянка, отдохнувшая в одном из отелей Турции, рассказала о том, что ее соотечественники отказывались соблюдать «ковидные правила» в гостинице. Своими наблюдениями женщина поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница уточнила, что объекты размещения, согласно новым ограничениям, не могут пускать в хаммам больше четырех человек. Тем не менее ей пришлось столкнуться с ситуацией, когда в одном помещении расположились примерно десять россиян.
«Иностранцы, видя противоречие с объявлением на двери и реальной обстановкой, даже не пытаются зайти. По новым правилам вход в баню строго по записи. И некоторые вновь прибывшие действительно идут и записываются на определенное время», — пояснила она.
При этом на ее глазах сотрудник отеля несколько раз заглядывал в баню и просил постояльцев освободить пространство для клиентов, пришедших по записи, однако те просьбу игнорировали.
Тогда персоналу пришлось впустить заранее забронировавших хаммам постояльцев.
«Люди заходят в легком шоке. Сауна полная. Что делать? Если бы по записи пришли иностранцы, то, я уверена, они пошли бы жаловаться или устроили бы скандал. Но зашли русские. В итоге решение было найдено», — поделилась туристка.
По ее словам, россияне освободили небольшую лавочку в углу для четверых только что вошедших гостей и продолжили тесниться в бане.
«Не зря же россияне во всем мире славятся своим умением разруливать нестандартные ситуации. Иногда нас за это умение даже немного боятся», — подытожила блогерша.
В ноябре россиянка, живущая в Турции, рассказала о том, как в действительности местные жители относятся к иностранцам, в том числе к русским. Так, по ее словам, турки никогда не испытывают «ничего похожего на ненависть» или пренебрежение к туристам.
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