Россияне игнорируют «ковидные правила» в Турции

Россиянка, отдохнувшая в одном из отелей Турции, рассказала о том, что ее соотечественники отказывались соблюдать «ковидные правила» в гостинице. Своими наблюдениями женщина поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Путешественница уточнила, что объекты размещения, согласно новым ограничениям, не могут пускать в хаммам больше четырех человек. Тем не менее ей пришлось столкнуться с ситуацией, когда в одном помещении расположились примерно десять россиян.

«Иностранцы, видя противоречие с объявлением на двери и реальной обстановкой, даже не пытаются зайти. По новым правилам вход в баню строго по записи. И некоторые вновь прибывшие действительно идут и записываются на определенное время», — пояснила она.

При этом на ее глазах сотрудник отеля несколько раз заглядывал в баню и просил постояльцев освободить пространство для клиентов, пришедших по записи, однако те просьбу игнорировали.

Тогда персоналу пришлось впустить заранее забронировавших хаммам постояльцев.

«Люди заходят в легком шоке. Сауна полная. Что делать? Если бы по записи пришли иностранцы, то, я уверена, они пошли бы жаловаться или устроили бы скандал. Но зашли русские. В итоге решение было найдено», — поделилась туристка.

По ее словам, россияне освободили небольшую лавочку в углу для четверых только что вошедших гостей и продолжили тесниться в бане.

«Не зря же россияне во всем мире славятся своим умением разруливать нестандартные ситуации. Иногда нас за это умение даже немного боятся», — подытожила блогерша.