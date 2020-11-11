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Пассажир потрогал спящую женщину в самолете и отправился в тюрьму

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Житель штата Калифорния, США, был осужден на два года за сексуальные домогательства в самолете авиакомпании Norwegian Airlines. Об этом сообщает Daily Mail.
Речь идет об инциденте, произошедшем в 2018 году на 10-часовом рейсе из Лондона в Сиэтл. Как заявила жертва преступника, перед полетом она приняла необходимые лекарства и крепко заснула. Согласно ее показаниям, 43-летний Бабк Резапур (Babk Rezapour) воспользовался беззащитным состоянием пассажирки и начал трогать в интимных местах.
После случившегося пострадавшая обратилась к сотрудникам авиакомпании, и на момент приземления полиция уже ожидала нарушителя в аэропорту. В суде мужчина отрицал свою вину, однако следствие обнаружило его ДНК в нижнем белье жертвы. Кроме того, выяснилось, что подсудимый домогался женщин не в первый раз.
«Это не были единичные инциденты. Их можно достоверно истолковать как продолжающееся поведение, подразумевающее непрекращающееся сексуальное насилие над незнакомцами», — говорится в заявлении прокурора.
Таким образом, судья приговорил Бабк Резапур к двум годам лишения свободы.
В октябре стало известно, что другой американец сексуально домогался подростка в самолете авиакомпании Frontier Airlines и избегал наказания в течение трех лет. Инцидент произошел в 2017 году на лайнере, летевшем из Индианы в Колорадо, однако нарушителя арестовали только сейчас. Предполагаемый преступник — 38-летний Ян Вагнер.
Новости путешествий,Сиэтл,Соединенные Штаты,
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