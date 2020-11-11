После случившегося пострадавшая обратилась к сотрудникам авиакомпании, и на момент приземления полиция уже ожидала нарушителя в аэропорту. В суде мужчина отрицал свою вину, однако следствие обнаружило его ДНК в нижнем белье жертвы. Кроме того, выяснилось, что подсудимый домогался женщин не в первый раз.